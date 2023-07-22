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Враг ударил по Купянскому району Харьковской области, есть пострадавший

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Суббота 22 июля 2023 09:32
Враг ударил по Купянскому району Харьковской области, есть пострадавший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли поселок Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина, госпитализирован, состояние среднее", - пишет Синегубов.

В частности, как пишет глава ОВА:

  • в районе сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района горела пшеница в поле из-за российского минометного обстрела;
  • россияне ударили ракетой С-300 по селу Благодатовка Купянского района. Без разрушений и пострадавших;
  • в городе Волчанск россияне повредили частный дом, произошел пожар.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, по словам Синегубова, только за минувшие сутки враг из артиллерии и минометов вел огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

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