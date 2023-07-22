Враг ударил по Купянскому району Харьковской области, есть пострадавший

Российские оккупанты обстреляли поселок Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина, госпитализирован, состояние среднее", - пишет Синегубов. В частности, как пишет глава ОВА: в районе сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района горела пшеница в поле из-за российского минометного обстрела;

россияне ударили ракетой С-300 по селу Благодатовка Купянского района. Без разрушений и пострадавших;

в городе Волчанск россияне повредили частный дом, произошел пожар. Обстрелы Харьковской области Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации. Например, по словам Синегубова, только за минувшие сутки враг из артиллерии и минометов вел огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.