Враг ударил по Купянскому району Харьковской области, есть пострадавший
Российские оккупанты обстреляли поселок Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Один из гражданских получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина, госпитализирован, состояние среднее", - пишет Синегубов.
В частности, как пишет глава ОВА:
- в районе сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района горела пшеница в поле из-за российского минометного обстрела;
- россияне ударили ракетой С-300 по селу Благодатовка Купянского района. Без разрушений и пострадавших;
- в городе Волчанск россияне повредили частный дом, произошел пожар.
Обстрелы Харьковской области
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Например, по словам Синегубова, только за минувшие сутки враг из артиллерии и минометов вел огонь по прифронтовым и приграничным населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
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