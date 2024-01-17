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Ворог вчиться. В ГУР розповіли про зміни в російській ракеті Х-101

Україна, Середа 17 січня 2024 20:57
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Ворог вчиться. В ГУР розповіли про зміни в російській ракеті Х-101 Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація досить швидко вчиться на війні проти України. Вже зараз води змогли внести зміни у свої крилаті ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році", - заявив Скібіцький.

Він наголосив, що станом на сьогодні, це вже ракета з активною системою радіоелектронної боротьби, а також з активним захистом від викидів теплових пасток.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це вказує на те, що за останні місяці виробництво не збільшилося.

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

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