Ворог учора ввечері завдав удару по Куп'янську: влучили в приватний будинок

"Вчора вранці ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, що стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа", - розповів він.

Фото: наслідки вечірнього обстрілу Куп'янська (t.me/synegubov)

Також внаслідок атаки у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі.

Крім того, ворог обстріляв Вовчанську громаду – у селі Синельникове також пошкоджено житловий будинок.

Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.