Враг вчера вечером нанес удар по Купянску: попали в частный дом

"Вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, произошедшего после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар", - рассказал он.

Фото: последствия вечернего обстрела Купянска (t.me/synegubov)

Также вследствие атаки в селе Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, враг обстрелял Волчанскую общину - в селе Синельниково также поврежден жилой дом.

Пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.