Ворог учора ввечері завдав удару по Куп'янську: влучили в приватний будинок
Російські війська ввечері 24 лютого вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Вчора вранці ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, що стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа", - розповів він.
Фото: наслідки вечірнього обстрілу Куп'янська (t.me/synegubov)
Також внаслідок атаки у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі.
Крім того, ворог обстріляв Вовчанську громаду – у селі Синельникове також пошкоджено житловий будинок.
Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни не припиняють обстріл Донецької області. Минулої доби окупанти поранили ще п'ятьох мирних жителів регіону.
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