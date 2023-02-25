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Враг вчера вечером нанес удар по Купянску: попали в частный дом

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Харьковская область, Суббота 25 февраля 2023 09:05
Враг вчера вечером нанес удар по Купянску: попали в частный дом Фото: враг вчера вечером нанес удар по Купянску (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вечером 24 февраля в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки поврежден частный дом, там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города, произошедшего после 21:30, был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар", - рассказал он.

Фото: последствия вечернего обстрела Купянска (t.me/synegubov)

Также вследствие атаки в селе Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, враг обстрелял Волчанскую общину - в селе Синельниково также поврежден жилой дом.

Пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, ранее мы писали, что россияне не прекращают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты ранили еще пятерых мирных жителей региона.

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