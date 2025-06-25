Ворог тисне: РФ активізує наступ на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на фронті від початку доби 25 червня відбулося 151 бойове зіткнення.

За даними Генштабу, російські окупанти здійснили три ракетні удари та 64 авіаційних. Ворог застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб.

Окрім цього, було здійснено 6338 обстрілів українських позицій та населених пунктів, у тому числі 106 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Надзвичайно активним був також дроновий компонент - лише за добу зафіксовано 3943 ворожих ударних безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.