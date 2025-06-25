Враг давит: РФ активизирует наступление на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на фронте

Напомним, что на фронте с начала суток 25 июня произошло 151 боевое столкновение.

По данным Генштаба, российские оккупанты совершили три ракетных удара и 64 авиационных. Враг применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, было осуществлено 6338 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 106 с применением реактивных систем залпового огня. Чрезвычайно активным был также дроновый компонент - только за сутки зафиксировано 3943 вражеских ударных беспилотника.

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