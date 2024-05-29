Ворог тисне на Покровському напрямку, ЗСУ вживають заходи щодо стабілізації, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну інформацію станом на 22.30 28 травня.

Атаки РФ

Протягом доби російські загарбники завдали по території України 3 ракетних із застосуванням 4 ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяли 435 дронів-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На даний час на фронті відбулося близько 110 бойових зіткнень.

"Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні активні дії з покращення стійкості оборони", - передали в Генштабі.

Ситуація на фронті

Як зазначається у звіті, ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

"Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу", - розповіли в Генштабі.

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито 4 штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Військові ЗСУ активно протидіють та завдають втрат ворогу.

Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Знищено 3 артилерійські системи, 12 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім того, 2 танки, 3 артилерійських системи, 7 автомобілів та 1 спецтехніку було пошкоджено.

На Куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу успіху не мали.

У Генштабі зазначили, що незважаючи на активність ворога, українськими військовими проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Сіверському напрямку ворог 8 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів.

"Ситуація напружена. Оборонці України докладають максимум зусиль аби не допустити просування російських окупантів в глибину нашої території", - йдеться у звіті.

На Краматорському напрямку агресор 6 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Всі спроби були безуспішними. Втрат позицій ЗСУ не допущено.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення.

"На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника", - розповіли у військовому командуванні.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали більше 220 окупантів вбитими та пораненими. Знищено 6 бойових броньованих машин, 4 автомобілі та 1 ПТУР. Пошкоджень зазнали 1 бойова броньована машина, 1 гармата та 2 міномети.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 9 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбивають атаки противника та посилюють стійкість оборонних рубежів.

На Времівському напрямку російські окупанти не полишають спроб потіснити українських захисників із зайнятих позицій. 6 атак окупантів воїни ЗСУ відбили в районі Старомайорського. Одна - ще продовжується. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити підрозділи ЗСУ від Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. ЗСУ продовжують контролювати ситуацію, втрат позицій не допущено.

"Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення", - додали в Генштабі.