Враг давит на Покровском направлении, ВСУ принимают меры по стабилизации, - Генштаб

Покровское направление остается на фронте самым активным за количество вражеских атак, и российские оккупанты имеют на отдельных участках частичный успех. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной информации по состоянию на 22:30 28 мая.
В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных с применением 4 ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 УАБ (КАБ), задействовали 435 дронов-камикадзе.
Кроме того, враг совершил 2849 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
В настоящее время на фронте произошло около 110 боевых столкновений.
"Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях - сами совершают результативные активные действия по улучшению стойкости обороны", - передали в Генштабе.
Как говорится в отчете, ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления", - рассказали в Генштабе.
На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражены 4 штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время идет бой в районе Волчанска. Военные ВСУ активно противодействуют и наносят потери врагу.
Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожены 3 артиллерийские системы, 12 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Кроме того, 2 танка, 3 артиллерийские системы, 7 автомобилей и 1 спецтехника были повреждены.
На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.
На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса успеха не имели.
В Генштабе отметили, что, несмотря на активность врага, украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.
На Северском направлении враг 8 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений.
"Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов в глубину нашей территории", - говорится в отчете.
На Краматорском направлении агрессор 6 раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Григорьевки, Клещиевки и Андреевки. Все пробы были безуспешными. Потери позиций ВСУ не допущены.
Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы (УАБы), агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения.
"На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника", - рассказали в военном командовании.
Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 1 ПТУР. Повреждения получили 1 боевая бронированная машина, 1 пушка и 2 миномета.
На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 9 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.
На Времивском направлении российские оккупанты не оставляют попыток потеснить украинских защитников с занятых позиций. 6 атак оккупантов воины ВСУ отразили в районе Старомайорского. Одна - еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.
На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить подразделения ВСУ от Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не было внесено. ВСУ продолжают контролировать ситуацию, потери позиций не допущены.
"Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют меры по улучшению тактического положения", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее вечером 28 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта.
Добавим, ранее спикер ОВГВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что оккупанты увеличили количество штурмов Часового Яра, активно используют технику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.