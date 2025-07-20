Ворог тисне на Покровськ: ЗСУ стримують штурми одразу на кількох напрямках

На Покровському напрямку Росія намагається прорвати оборону, але ЗСУ тримають позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Покровському напрямку фіксується найвища активність противника.
Оперативне угруповання військ "Хортиця" зазначили, що російські сили продовжують масовані штурми на сході.
За добу армія РФ здійснила серію атак на позиції Сил оборони біля Русиного Яру, Полтавки, Попіва Яру, Новоекономічного, Родинського, Миколаївки, Сухого Яру, Звірового, Миролюбівки та Лисівки. Також відомо про штурми в районах Удачного, Молодецького, Горіхового, Новосергіївки, Дачного та Олексіївки.
Противник намагається використати чисельну перевагу, щоб просунутися вперед, однак ЗСУ ведуть запеклі бої та не дають ворогу розвинути наступ.
На Новопавлівському напрямку українські військові відбивають атаки в районах Запоріжжя, Воскресенки, Вільного Поля, Зеленого Гаю, Маліївки та Мирного. Паралельно тривають бої й поблизу Малинівки, що на Гуляйпільському напрямку.
За даними військ, вживаються заходи, щоб не допустити погіршення тактичної обстановки.
Росія продовжує інтенсивно тиснути на фронті, зосереджуючи основні зусилля на сході України. Застосування великої кількості керованих авіабомб, дронів-камікадзе та масованих обстрілів.
Противник здійснив чотири ракетні та 64 авіаційні атаки, випустивши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіабомб. Також зафіксовано 5706 обстрілів, зокрема 117 - з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, застосовано 3857 дронів-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.