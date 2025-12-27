ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дронівка - під контролем України: у ЗСУ розповіли про спроби росіян закріпитися

Донецька область, Субота 27 грудня 2025 12:15
UA EN RU
Дронівка - під контролем України: у ЗСУ розповіли про спроби росіян закріпитися Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Дронівці на Донеччині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Село Дронівка у Донецькій області перебуває під контролем українських військ. Водночас російські окупанти тиснуть з двох напрямків, намагаючись захопити населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".

"На Слов’янському напрямку у Дронівці ситуація складна, але повністю контролюється підрозділами 81 оаембр", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник тисне з двох напрямків - міста Сіверськ та населеного пункту Ямпіль. Попри всі намагання ворога, закріпитися у населеному пункті йому не вдалося.

Інформація про захоплення Дронівки

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.

Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна в Україні
Новини
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну