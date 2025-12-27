Дронівка - під контролем України: у ЗСУ розповіли про спроби росіян закріпитися
Село Дронівка у Донецькій області перебуває під контролем українських військ. Водночас російські окупанти тиснуть з двох напрямків, намагаючись захопити населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".
"На Слов’янському напрямку у Дронівці ситуація складна, але повністю контролюється підрозділами 81 оаембр", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник тисне з двох напрямків - міста Сіверськ та населеного пункту Ямпіль. Попри всі намагання ворога, закріпитися у населеному пункті йому не вдалося.
Інформація про захоплення Дронівки
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Однак у ДШВ спростували цю інформацію.
Військові зазначили, що станом на поточний момент Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах.
Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів. Обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.