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Ворог не просунувся. ЗСУ стримують наступ росіян на чотирьох східних напрямках

Фото: ЗСУ стримують наступ росіян на чотирьох східних напрямках (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України за останні дні змогли стримати наступальні дії на чотирьох східних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Сили оборони України стримували сьогодні наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - написала Маляр.

Вона зауважила, що стримування наступу росіян було успішним і ворог не просунувся. Однак там тривають важкі бої.

На півдні Сили оборони України продовжували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами Маляр, військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій.

"За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась", - повідомила вона.

Інформаційна тиша

Зазначимо, що дотримання інформаційної тиші дуже важливо для роботи українських військових та проведення операції.

Водночас розголошення про пересування наших військ чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає захисникам затриматись на позиціях.

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