Враг не продвинулся. ВСУ сдерживают наступление россиян на четырех восточных направлениях

"Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", – написала Маляр.

Она заметила, что сдерживание наступления россиян было успешным и враг не продвинулся. Однако там продолжаются тяжелые бои.

На юге Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По словам Маляр, военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

"За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", - сообщила она.

Информационная тишина

Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.

В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам задержаться на позициях.

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