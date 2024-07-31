Враг продвинулся к западу от Донецка, а также в районе Часового Яра и Работино: карты ISW

Согласно последним геолокационным кадрам, войска РФ незначительно продвинулись к Западу от Донецка, в районе Часового Яра и к северо-западу от Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция 1 - Харьковская область

На протяжении 29 и 30 июля войска РФ продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку в районе Волчанска. Однако, никаких подтвержденных изменений в этом районе не было.

Украинская Харьковская группа войск сообщила, что россияне используют охотничьи ружья для противодействия украинским беспилотникам в районе Глубокого.

Российские военкоры утверждали, что ВСУ безуспешно контратаковали в районе Глубокого, Волчанска и Старицы.

Также блогеры РФ утверждали, что их войска нанесли удары осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-250 по украинским позициям в районе Волчанска и нацелились на северо-восточную окраину Липцев с помощью трехтонной планирующей авиабомбы ФАБ-3000.

Операция 2 - Луганская область

Во вторник, 30 июля, противник продолжил наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добился никаких подтвержденных успехов.

ISW пишет, что 29 и 30 июля российские войска атаковали:

восточнее Купянска в районе Песчаного, Новоосиново и Стельмаховки;

северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Тернского;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция 3 - Донецкая область

Россияне 30 июля продолжили наступать на направлении Северска, но не добились подтвержденных успехов.

Оккупанты 29 и 30 июля продолжили наземные атаки:

к востоку от Северска в районе Верхнокаменского;

к юго-востоку от Северска в районе Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки;

и к югу от Северска в районе Переездного.

Тем временем военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись до двух километров в направлении Перездного и достигли его южных окраин, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В то же время геолокационные кадры от 30 июля показывают, что российская бронетехника незначительно продвинулась через канал Северский Донец-Донбасс в районе, где он проходит под землёй к северу от Часового Яра. При этом ВСУ поразили машину, прежде чем она продвинулась дальше по западному берегу канала.

Российский военкор продолжил утверждать, что россияне продвинулись к западу от канала Северский Донец-Донбасс по узкому маршруту и заняли позиции в микрорайонах Новый и Октябрьское (восточная часть Часового Яра) на западном берегу.

Также 29 и 30 июля враг продолжил наземные атаки:

к северу от Часового Яра в районе Григоровки и Калиновки;

к северо-востоку от Часового Яра в районе Богдановки;

и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клещеевки.

Сообщается, что 30 июля российские войска продвинулись в районе Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

По заявлению Минобороны РФ, россияне захватили Южное, А российские военкоры сказали, что их войска также продвинулись в районе Нью-Йорка, вблизи Дружбы, а также Железного и Северного.

Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

В понедельник и вторник, 29 и 30 июля, противник продолжил наземные атаки в районе Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Согласно сообщениям, 30 июля войска РФ продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Российские блогеры утверждают, что их войска:

прорвали оборону ВСУ в районе Веселого, захватили позиции в восточной части данного населенного пункта, а также продвинулись в центральную часть;

продвинулись до 1,3 км к западу от Лозоватского;

укрепили позиции на восточной окраине Тимофеевки;

продвинулись в полях к востоку от Ивановки;

и продвинулись от Яснобродовки к Карловскому водохранилищу (оба к западу от Авдеевки).

Но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

В отчете говорится, что 29 и 30 июля бои продолжались к северо-западу от Авдеевки, а именно: в районе Зеленого поля, Калиново, Воздвиженки, Новоалександровки, Сергеевки, Лисичного, Желанного и Прогреса.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки (юго-запад Донецка).

Также 29 и 30 числа противник продолжил атаки в районе Парасковиевки.

В эти же дни российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а именно в районе Великой Новоселки и Урожайного, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Несмотря на западные сообщения, которые характеризуют наступления РФ в районе Старомайорского и Урожайного как серьезный удар по ВСУ, ISW в настоящее время оценивает, что недавний захват этих населенных пунктов не является оперативно значимым, поскольку они относительно небольшие, и российские силы не могут угрожать каким-либо оперативно значимым объектам с этих позиций.

Кроме того, войска РФ, судя по всему, не могут объединить наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей с более крупными и оперативно значимыми операциями в районе города Донецк, что еще больше ограничивает оперативную важность наступлений в этом приграничном районе.

"Южная ось"

Геолокационные кадры от 30 июля указывают, что россияне недавно продвинулись к северо-западу от Работино (западная часть Запорожской области).

29 и 30 июля бои около Работино продолжались, а также были и к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки.

30 июля позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области ч в том числе на островах реки Днепр.