Враг продвинулся к западу от Донецка, а также в районе Часового Яра и Работино: карты ISW
Согласно последним геолокационным кадрам, войска РФ незначительно продвинулись к Западу от Донецка, в районе Часового Яра и к северо-западу от Работино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция 1 - Харьковская область
На протяжении 29 и 30 июля войска РФ продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку в районе Волчанска. Однако, никаких подтвержденных изменений в этом районе не было.
Украинская Харьковская группа войск сообщила, что россияне используют охотничьи ружья для противодействия украинским беспилотникам в районе Глубокого.
Российские военкоры утверждали, что ВСУ безуспешно контратаковали в районе Глубокого, Волчанска и Старицы.
Также блогеры РФ утверждали, что их войска нанесли удары осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-250 по украинским позициям в районе Волчанска и нацелились на северо-восточную окраину Липцев с помощью трехтонной планирующей авиабомбы ФАБ-3000.
Операция 2 - Луганская область
Во вторник, 30 июля, противник продолжил наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добился никаких подтвержденных успехов.
ISW пишет, что 29 и 30 июля российские войска атаковали:
- восточнее Купянска в районе Песчаного, Новоосиново и Стельмаховки;
- северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Тернского;
- юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.
Операция 3 - Донецкая область
Россияне 30 июля продолжили наступать на направлении Северска, но не добились подтвержденных успехов.
Оккупанты 29 и 30 июля продолжили наземные атаки:
- к востоку от Северска в районе Верхнокаменского;
- к юго-востоку от Северска в районе Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки;
- и к югу от Северска в районе Переездного.
Тем временем военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись до двух километров в направлении Перездного и достигли его южных окраин, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.
В то же время геолокационные кадры от 30 июля показывают, что российская бронетехника незначительно продвинулась через канал Северский Донец-Донбасс в районе, где он проходит под землёй к северу от Часового Яра. При этом ВСУ поразили машину, прежде чем она продвинулась дальше по западному берегу канала.
Российский военкор продолжил утверждать, что россияне продвинулись к западу от канала Северский Донец-Донбасс по узкому маршруту и заняли позиции в микрорайонах Новый и Октябрьское (восточная часть Часового Яра) на западном берегу.
Также 29 и 30 июля враг продолжил наземные атаки:
- к северу от Часового Яра в районе Григоровки и Калиновки;
- к северо-востоку от Часового Яра в районе Богдановки;
- и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клещеевки.
Сообщается, что 30 июля российские войска продвинулись в районе Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.
По заявлению Минобороны РФ, россияне захватили Южное, А российские военкоры сказали, что их войска также продвинулись в районе Нью-Йорка, вблизи Дружбы, а также Железного и Северного.
Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.
В понедельник и вторник, 29 и 30 июля, противник продолжил наземные атаки в районе Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Согласно сообщениям, 30 июля войска РФ продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.
Российские блогеры утверждают, что их войска:
- прорвали оборону ВСУ в районе Веселого, захватили позиции в восточной части данного населенного пункта, а также продвинулись в центральную часть;
- продвинулись до 1,3 км к западу от Лозоватского;
- укрепили позиции на восточной окраине Тимофеевки;
- продвинулись в полях к востоку от Ивановки;
- и продвинулись от Яснобродовки к Карловскому водохранилищу (оба к западу от Авдеевки).
Но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.
В отчете говорится, что 29 и 30 июля бои продолжались к северо-западу от Авдеевки, а именно: в районе Зеленого поля, Калиново, Воздвиженки, Новоалександровки, Сергеевки, Лисичного, Желанного и Прогреса.
Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к северо-западу от Марьинки (юго-запад Донецка).
Также 29 и 30 числа противник продолжил атаки в районе Парасковиевки.
В эти же дни российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а именно в районе Великой Новоселки и Урожайного, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
Несмотря на западные сообщения, которые характеризуют наступления РФ в районе Старомайорского и Урожайного как серьезный удар по ВСУ, ISW в настоящее время оценивает, что недавний захват этих населенных пунктов не является оперативно значимым, поскольку они относительно небольшие, и российские силы не могут угрожать каким-либо оперативно значимым объектам с этих позиций.
Кроме того, войска РФ, судя по всему, не могут объединить наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей с более крупными и оперативно значимыми операциями в районе города Донецк, что еще больше ограничивает оперативную важность наступлений в этом приграничном районе.
"Южная ось"
Геолокационные кадры от 30 июля указывают, что россияне недавно продвинулись к северо-западу от Работино (западная часть Запорожской области).
29 и 30 июля бои около Работино продолжались, а также были и к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки.
30 июля позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области ч в том числе на островах реки Днепр.
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