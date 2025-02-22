Ворог просунувся біля Курахового, Великої Новосілки та в Курській області: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що росіяни просунулися в південній частині н.п. Свердлікове.

21 лютого війська РФ продовжували наступати на північний захід від Суджі в районі Погребків, Лебедєвки, Нікольського, Миколаєво-Дар'їно та Свердлікового, а також на південь від Суджі в районі Гуєво.

Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакували поблизу Свердлікова та Гуєвого.

21 лютого речник Північного угруповання військ ЗСУ полковник Вадим Мисник повідомив, що невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують діяти на міжнародному кордоні в районі Курської області, але ЗСУ дають відсіч цим групам.

21 лютого в ГУР Міноборони України повідомили, що у січні 2025 року цивільні росіяни надіслали на 29% більше запитів (імовірно, ніж у грудні 2024 року, щоб знайти родичів, які діють у Курській області), до української ініціативи "Хочу знайти", яка ідентифікує загиблих і полонених військових РФ.

Повідомляється, що у ніч проти 21 лютого ЗСУ завдали ударів по електропідстанції та нафтоперекачувальній станції поблизу Нововеличківської Краснодарського краю РФ.

20 лютого російський оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що уламки безпілотника пошкодили електропідстанцію в Дінському районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські БПЛА влучили в Нововеличківську нафтоперекачувальну станцію та електропідстанцію, а також деякі безпілотники націлилися на нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, але начебто не уразили його.

Російські та українські джерела ISW стверджували, що війська РФ протягом ночі збили 19 українських безпілотників, націлених на паливно-енергетичну інфраструктуру в Краснодарському краї.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

21 лютого російські окупанти наступали на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 20 і 21 лютого проводили наступальні операції в районі Липців та Вовчанська.

21 лютого російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували під Вовчанськом.

21 лютого речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євген Романов заявив, що сніжна та морозна погода заважає роботі російських безпілотників.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 21 лютого продовжили наземні атаки на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Війська РФ продовжували атакувати на північ від Куп'янська поблизу Західного та на схід від Куп'янська біля Петропавлівки.

21 лютого російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борової, але просунутися не змогли. 20 і 21 лютого війська РФ наступали біля Загризового та Копанок.

В ОСУВ "Хортиця" 21 лютого опублікували кадри, на яких українські захисники відбивають російську механізовану атаку на Лозову (на північний схід від Борової), та заявили, що ЗСУ знищили чотири БМП противника.

21 лютого російські загарбники продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого війська РФ наступали в районі Тернів, Ямполівки, Новолюбівки та Колодязів.

Операція РФ №3 - Донецька область

21 лютого російські загарбники продовжили наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого війська РФ атакували в районі Білогорівки.

21 лютого російські окупанти наступали на напрямку Часового Яру, але також не змогли просунутися. 20 і 21 лютого війська РФ атакували поблизу та в межах Часового Яру, біля Григорівки та Васюківки.

21 лютого війська РФ продовжили наступати на Торецькому напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські окупанти атакували біля Торецька та на північ від Торецька біля Диліївки.

Нещодавно російські загарбники просунулися під Покровськом. Геолокаційні кадри від 21 лютого показують, що окупанти просунулися в центрі Лисівки (на південний схід від Покровська).

Війська РФ атакували біля самого Покровська, в районі н.п. Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, біля Лисівки, Піщаного, Удачі, Сергіївки, Надіївки, Преображенки, Богданівки та Срібного 20 і 21 лютого.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу села Запоріжжя та Преображенки (обидва на південний захід від Покровська).

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 21 лютого заявив, що російським загарбникам важко просуватися під Покровськом і, ймовірно, їм доведеться перекинути додаткові підрозділи в цей район і відновити підрозділи, які вже там знаходяться, щоб досягти подальших успіхів на цьому напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Покровському та Курахівському напрямках, заявив, що росіяни використовують у цьому районі танки та БМП і часто атакують одиночними колонами з невеликим проміжком між технікою.

Речник також зазначив, що такий спосіб атаки робить російські танки та бронетехніку більш вразливими до ударів безпілотників ЗСУ.

Російські окупанти нещодавно могли ліквідувати плацдарм ЗСУ (так звану "кишеню") на захід від Курахового. Геолокаційні кадри від 21 лютого свідчать про те, що росіяни захопили Улакли (на захід від Курахового).

На думку експертів ISW, війська РФ намагаються використати захоплення Великої Новосілки, щоб просунутися далі на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

"Південна вісь"

21 лютого війська РФ продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські загарбники наступали в районі Щербаків, Степового, Новоандріївки та П'ятихаток.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу П'ятихаток і Кам'янського (на північний захід від Роботиного).

21 лютого Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що українські захисники нещодавно знищили російський ЗРК "Бук-М3" на півдні країни.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 21 лютого.

Ситуація на фронті

Як інформували в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 лютого, на фронті фіксується певне зменшення кількості боїв - від початку доби і до вечора відбулося 80 бойових зіткнень, при цьому добою раніше фіксувалося 112.

Також в Силах оборони України зазначили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим", й там ворог проводить найбільш інтенсивні атаки, та зазнає суттєвих втрат.