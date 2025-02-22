Враг продвинулся возле Курахово, Великой Новоселки и в Курской области: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 февраля, показывают, что россияне продвинулись в южной части н.п. Свердликово.

21 февраля войска РФ продолжали наступать к северо-западу от Суджи в районе Погребков, Лебедевки, Никольского, Николаево-Дарьино и Свердликово, а также к югу от Суджи в районе Гуево.

Российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Свердликово и Гуево.

21 февраля спикер Северной группировки войск ВСУ полковник Вадим Мысник сообщил, что небольшие российские диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать на международной границе в районе Курской области, но ВСУ дают отпор этим группам.

21 февраля в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в январе 2025 года гражданские россияне прислали на 29% больше запросов (предположительно, чем в декабре 2024 года, чтобы найти родственников, действующих в Курской области), к украинской инициативе "Хочу найти", которая идентифицирует погибших и пленных военных РФ.

Сообщается, что в ночь на 21 февраля ВСУ нанесли удары по электроподстанции и нефтеперекачивающей станции вблизи Нововеличковской Краснодарского края РФ.

20 февраля российский оперативный штаб Краснодарского края заявил, что обломки беспилотника повредили электроподстанцию в Динском районе.

Российский "военкор" утверждал, что украинские БПЛА попали в Нововеличковскую нефтеперекачивающую станцию и электроподстанцию, а также некоторые беспилотники нацелились на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, но якобы не поразили его.

Российские и украинские источники ISW утверждали, что войска РФ в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников, нацеленных на топливно-энергетическую инфраструктуру в Краснодарском крае.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

21 февраля российские оккупанты наступали на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 20 и 21 февраля проводили наступательные операции в районе Липцев и Волчанска.

21 февраля российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали под Волчанском.

21 февраля спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что снежная и морозная погода мешает работе российских беспилотников.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 21 февраля продолжили наземные атаки на Купянском направлении, но не продвинулись. Войска РФ продолжали атаковать к северу от Купянска вблизи Западного и к востоку от Купянска возле Петропавловки.

21 февраля российские оккупанты продолжали наступление в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. 20 и 21 февраля войска РФ наступали возле Загрызово и Копанок.

В ОСУВ "Хортица" 21 февраля опубликовали кадры, на которых украинские защитники отражают российскую механизированную атаку на Лозовую (северо-восточнее Боровой), и заявили, что ВСУ уничтожили четыре БМП противника.

21 февраля российские захватчики продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 20 и 21 февраля войска РФ наступали в районе Тернов, Ямполевки, Новолюбовки и Колодезей.

Операция РФ №3 - Донецкая область

21 февраля российские захватчики продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 20 и 21 февраля войска РФ атаковали в районе Белогоровки.

21 февраля российские оккупанты наступали на направлении Часового Яра, но также не смогли продвинуться. 20 и 21 февраля войска РФ атаковали вблизи и в пределах Часового Яра, возле Григорьевки и Васюковки.

21 февраля войска РФ продолжили наступать на Торецком направлении, но не продвинулись. 20 и 21 февраля российские оккупанты атаковали возле Торецка и к северу от Торецка возле Делиевки.

Недавно российские захватчики продвинулись под Покровском. Геолокационные кадры от 21 февраля показывают, что оккупанты продвинулись в центре Лысовки (к юго-востоку от Покровска).

Войска РФ атаковали возле самого Покровска, в районе н.п. Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, возле Лисовки, Песчаного, Удачи, Сергеевки, Надеевки, Преображенки, Богдановки и Серебряного 20 и 21 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи села Запорожье и Преображенки (оба к юго-западу от Покровска).

Представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов 21 февраля заявил, что российским захватчикам трудно продвигаться под Покровском и, вероятно, им придется перебросить дополнительные подразделения в этот район и восстановить подразделения, которые уже там находятся, чтобы достичь дальнейших успехов на этом направлении.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском и Кураховском направлениях, заявил, что россияне используют в этом районе танки и БМП и часто атакуют одиночными колоннами с небольшим промежутком между техникой.

Спикер также отметил, что такой способ атаки делает российские танки и бронетехнику более уязвимыми к ударам беспилотников ВСУ.

Российские оккупанты недавно могли ликвидировать плацдарм ВСУ (так называемый "карман") к западу от Курахово. Геолокационные кадры от 21 февраля свидетельствуют о том, что россияне захватили Улаклы (к западу от Курахово).

По мнению экспертов ISW, войска РФ пытаются использовать захват Великой Новоселки, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Южная ось"

21 февраля войска РФ продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись. 20 и 21 февраля российские захватчики наступали в районе Щербаков, Степного, Новоандреевки и Пятихаток.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Пятихаток и Каменского (северо-западнее Работино).

21 февраля Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что украинские защитники недавно уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" на юге страны.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 21 февраля.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 21 февраля, на фронте фиксируется определенное уменьшение количества боев - с начала суток и до вечера произошло 80 боевых столкновений, при этом сутками ранее фиксировалось 112.

Также в Силах обороны Украины отметили, что Покровское направление остается "самым горячим", и там враг проводит наиболее интенсивные атаки, и несет существенные потери.