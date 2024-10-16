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Враг пытается сломать оборону ВСУ на Донбассе, - Генштаб

Среда 16 октября 2024 23:20
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Враг пытается сломать оборону ВСУ на Донбассе, - Генштаб Фото: самая горячая ситуация фронта в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

С начала суток 16 октября на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно давит на Купянском, Лиманском и Кураховском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов - сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.

На Купянском направлении сегодня зафиксированы 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали Силы обороны. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отбить 13 атак противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

В течение дня, захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов около Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Покровском направлении с начала суток бои шли в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Отбиты девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций.

Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых оккупантов. Также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отражено Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

На Времовском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявленки, Новоукраинки и у Золотой Нивы.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.

Воздушные атаки

Напомним, 16 октября около 20:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных беспилотников.

Около 22:00 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы ударов баллистическим вооружением.

Накануне ночью россияне выпустили в направлении Украины рекордное количество ударных беспилотников - более 130 единиц.

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