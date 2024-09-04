Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)

Загалом по Львову було два важких влучання. Про пожежі через атаку по місту влада повідомила рано в ранці. Зокрема сталося загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон зафіксували в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Фото: РФ завдала комбінованого удару по цивільному сектору Львова (https://t.me/andriysadovyi)

За словами мера міста Андрія Садового, під атаку потрапили два райони - Франківський та Залізничний. Удар був по історичній частині міста. Триває розбір завалів, пожежі місцями й досі гасять. За його словами, "якою буде кінцева ситуація важко зрозуміти".

Також Садовий заявив, що дві школи сьогодні навчання не розпочнуть, там повилітало багато вікон: учні Арніки та 17 залишаються вдома.

Фото: пошкоджений будинок у центрі Львова (https://t.me/andriysadovyi)

"Більшість пошкоджених об'єктів - це все історична спадщина. 70 будинків загалом зазнали уражень...Так виглядає, що це була комбінована атака. І ракети й дрони", - повідомив Садовий в ефірі телемарафону, зазначивши, що такої атаки по місту не було давно.

Кадри руйнівних наслідків оприлюднив в мережі й президент Володимир Зеленський.

Фото: Зеленський показав світлини жахливих наслідків ракетної атаки на Львів (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав президент під фото.

За інформацією голови ОВА Максима Козицького, через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Мова йде про памʼятки на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Відомо, що в місті уражено 2 медзаклади. Зокрема на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура.

Фото: російський удар по Львову пошкодив обласний Центр спортивної медицини і реабілітації (t.me/kozytskyy_maksym_official)

"Нагадаю, Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення", - акцентував Козицький.

Внаслідок ворожого обстрілу в місті також зазнав ушкоджень храм ПЦУ Святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.