Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)

В целом по Львову было два тяжелых попадания. О пожарах из-за атаки по городу власти сообщили рано утром. В частности, произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Много выбитых окон зафиксировали в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

Фото: РФ нанесла комбинированный удар по гражданскому сектору Львова (https://t.me/andriysadovyi)

По словам мэра города Андрея Садового, под атаку попали два района - Франковский и Железнодорожный. Удар был по исторической части города. Продолжается разбор завалов, пожары местами до сих пор тушат. По его словам, "какова будет конечная ситуация трудно понять".

Также Садовый заявил, что две школы сегодня учебу не начнут, там вылетело много окон: ученики Арники и 17 остаются дома.

Фото: поврежденный дом в центре Львова (https://t.me/andriysadovyi)

"Большинство поврежденных объектов - это все историческое наследие. 70 домов в общей сложности потерпели поражения ... Так выглядит, что это была комбинированная атака. И ракеты и дроны", - сообщил Садовый в эфире телемарафона, отметив, что такой атаки по городу не было давно.

Кадры разрушительных последствий обнародовал в сети президент Владимир Зеленский.

Фото: Зеленский показал фотографии последствий ракетной атаки на Львов (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - написал президент под фото.

По информации главы ОВА Максима Козицкого, из-за ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения. Речь идет о достопримечательностях на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Известно, что в городе поражено 2 медучреждения. В частности, на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Повреждено его историческое здание. Выбиты более 70 окон. От ударной волны вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторванные батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

Фото: российский удар по Львову повредил областной Центр спортивной медицины и реабилитации (t.me/kozytskyy_maksym_official)

"Напомню, Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памяткой архитектуры местного значения", - акцентировал Козицкий.

В результате вражеских обстрелов в городе также получил повреждения храм ВЦУ Святого Юрия Победителя на ул. Черновицкой.