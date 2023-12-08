Ворог перекидає додаткові сили під Куп'янськ і намагається захопити Синьківку, - ЗСУ

Говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку, спікер відзначив активність росіян по всій смузі. Сили оборони відбивають атаки та завдають противнику втрат в особовому складі та техніці.

"Ворог намагається захопити Синьківку для того, щоб організувати плацдарм на Куп'янськ", - сказав офіцер.

Представник командування Сухопутних військ розповів про активне застосування військами РФ авіації та дронів-камікадзе на даній ділянці фронту. А кількість артилерійських обстрілів противника за позиціями ЗСУ протягом доби склала 477 разів.

Сили оборони на Куп'янському напрямку ліквідували за минулу добу 224 солдати ЗС РФ, 16 безпілотників і 23 одиниці техніки, серед яких 1 танк і 3 броньовані машини, додав Фітьо.

Синьківка та лінія фронту на Куп'янському напрямку на карті DeepState станом на 8 грудня (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація на Куп'янському напрямі

Нагадаємо, що Куп'янськ та частину прикордонних територій Харківської області були захоплені росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Інтервенти не залишають спроб знову захопити Куп'янськ, щоб створити "буферну зону" навколо Луганської області. Українські захисники не дають ворогу просуватися.

Раніше сьогодні, 8 грудня, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні поінформували, що на Куп'янському напрямку захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, у тому числі Синьківка.

Як розповіли раніше у Сухопутних військах ЗСУ, російські окупанти шукають "слабину в обороні" українських військ поблизу Куп'янська.

Детальніше про те, що відбувається на фронті на початку зими - читайте у матеріалі РБК-Україна.