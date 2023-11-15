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У Силах оборони Півдня натякнули на "великі успіхи": потрібна інформаційна тиша

Фото: у ЗСУ просять інформаційної тиші для вдалої атаки на південному напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Військові закликають дотримуватись інформаційної тиші, що згодом дозволить звітувати про "великі успіхи" на південному напрямку.

Про це зявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За її словами, російські війська перейшли в інтенсивну оборону на південному напрямку. Агресор вже розуміє, що просування Сил оборони стає невідворотним.

Гуменюк зазначила, що росіяни не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки.

Наразі окупанти через невпевненість у ситуації на фронті намагаються активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.

Також вона повідомила, що відтискання з боку українських військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж всього узбережжя.

"Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні Інститут з вивчення війни (ISW) з посиланням на главу Офісу президента України Андрія Єрмака зазначив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, 2 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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