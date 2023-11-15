В Силах обороны Юга намекнули на "большие успехи", но нужна информационная тишина

Военные призывают соблюдать информационную тишину, что впоследствии позволит отчитаться о "больших успехах" на южном направлении.
Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
По ее словам, российские войска перешли в интенсивную оборону на южном направлении. Агрессор уже понимает, что продвижение Сил обороны становится неотвратимым.
Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности.
Сейчас оккупанты из-за неуверенности в ситуации на фронте пытаются активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.
Также она сообщила, что оттеснения со стороны украинских военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.
"Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", - подытожила Гуменюк.
Напомним, сегодня Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака отметил, что украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен штурмовик Су-25, 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 17 разведывательных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.
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