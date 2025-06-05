Ворог вдарив по Прилукам: пʼять людей загинули, серед них - однорічна дитина, є поранені

Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них - дві жінки та однорічна дитина. Ще шестеро мешканців отримали поранення й були доставлені до лікарень.

Дрони влучили у житлову забудову

За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше шість ударних безпілотників, попередньо типу "Герань".

Вибухи сталися в районах житлової забудови. Вогнем знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Місцева влада повідомляє, що удари не були спрямовані по об’єктах інфраструктури, метою стали саме цивільні будівлі.

Поранені в лікарні, триває рятувальна операція

Шестеро постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх їх госпіталізовано до медичних закладів Прилук, де їм надають необхідну допомогу. За словами лікарів, стан деяких потерпілих залишається важким.

На місці трагедії працюють рятувальні служби, поліція та медики. Розбір завалів продовжується, не виключено, що під уламками можуть залишатися люди.

Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.

Реакція влади

Очільник Чернігівської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватись правил безпеки. Він також зазначив, що обстріл цивільних є черговим воєнним злочином Росії.

"Коли гинуть діти — це вже не просто війна, це демонстративний терор. Ми не забудемо й не пробачимо", — написав один із представників місцевої влади.

Україна закликає міжнародних партнерів посилити постачання систем ППО, щоб захистити цивільне населення від терору з повітря.