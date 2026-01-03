На двох напрямках найбільша кількість штурмів: нове зведення Генштабу

Станом на 16:00 3 січня 2026 року, за даними Генштабу, загальна кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту становить 104.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: ворог здійснив 42 обстріли, включно з одним із реактивної системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: 13 атак на укріплення українських захисників у районах Вовчанська, Стариці, Приліпок та в напрямку Ізбицького, з яких 4 боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: 10 наступальних дій ворога біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки і Курилівки.

Лиманський напрямок: 13 атак на позиції українських військ поблизу Новоселівки, Мирного, Зарічного та у напрямку Ольгівки, Дробишевого і Ставок. 5 боєзіткнень тривають.

Слов’янський напрямок: 3 атаки біля Дронівки та в напрямку Закітного.

Краматорський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 16 атак на позиції українців у районах Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка і Степанівки.

Покровський напрямок: 16 атак у районах Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення триває.

Олександрівський напрямок: 8 атак біля Ялти, Вороного, Вишневого, Злагоди та Рибного, у бік Андріївки-Клевцове. Два боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: 19 боєзіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля і Зеленого, 5 із них тривають. Авіація ворога завдала ударів по Залізничному, Воздвижівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Гуляйполю, Варварівці та Різдвянці.

Оріхівський напрямок: 2 боєзіткнення в Степовому та Новоандріївці.

Придніпровський напрямок: українські підрозділи відбили 2 атаки біля Антонівського мосту.

З початку вторгнення Росія систематично обстрілює населені пункти на всіх напрямках фронту, намагаючись дестабілізувати ситуацію та послабити українську оборону.

Попередні дні також фіксували активність ворога на Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Наразі українські війська утримують оборону та успішно відбивають більшість атак, проте загроза для мирного населення залишається високою.