Ворог намагається захопити плацдарм у Кам'янському на Запоріжжі: чому він важливий

Російська армія намагається захопити населений пункт Кам'янське Запорізької області. Це важливий плацдарм, який розташований на панівній висоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Вже декілька днів поспіль противник намагається саме на цьому напрямку захопити цей населений пункт (Кам'янське, - ред.), прорвати нашу оборону і вийти на правий берег річки Янчекрак", - сказав він.

За словами речника, спроби ворога залишаються безуспішними, росіянам не вдається вибити Сили оборони з лівого берега вказаної річки, втрат позицій не допущено.

"Я хочу запевнити, що жодних втрат позицій в цьому населеному пункті Сили оборони України не зазнали. Тобто ми тримаємо цей населений пункт і успішно відбиваємо ворожі атаки", - додав Волошин.

Як пояснив речник, Кам'янське знаходиться на автомобільній трасі Сімферополь-Харків і розташоване на панівній висоті. Тому противник намагається захопити цей плацдарм.

"Захопивши цей населений пункт, противник зможе завдавати вогневого ураження з далекобійних артилерійських систем по Степногірську і зможе діставати до південних околиць Запоріжжя", - зазначив він.



Фото: Кам'янське намагаються захопити окупанти (скриншот deepstatemap.live)