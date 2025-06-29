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Ворог намагається захопити плацдарм у Кам'янському на Запоріжжі: чому він важливий

Кам'янське, Неділя 29 червня 2025 13:02
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Ворог намагається захопити плацдарм у Кам'янському на Запоріжжі: чому він важливий Фото: Сили оборони стримують росіян біля Кам'янського (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія намагається захопити населений пункт Кам'янське Запорізької області. Це важливий плацдарм, який розташований на панівній висоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Вже декілька днів поспіль противник намагається саме на цьому напрямку захопити цей населений пункт (Кам'янське, - ред.), прорвати нашу оборону і вийти на правий берег річки Янчекрак", - сказав він.

За словами речника, спроби ворога залишаються безуспішними, росіянам не вдається вибити Сили оборони з лівого берега вказаної річки, втрат позицій не допущено.

"Я хочу запевнити, що жодних втрат позицій в цьому населеному пункті Сили оборони України не зазнали. Тобто ми тримаємо цей населений пункт і успішно відбиваємо ворожі атаки", - додав Волошин.

Як пояснив речник, Кам'янське знаходиться на автомобільній трасі Сімферополь-Харків і розташоване на панівній висоті. Тому противник намагається захопити цей плацдарм.

"Захопивши цей населений пункт, противник зможе завдавати вогневого ураження з далекобійних артилерійських систем по Степногірську і зможе діставати до південних околиць Запоріжжя", - зазначив він.
Ворог намагається захопити плацдарм у Кам'янському на Запоріжжі: чому він важливий
Фото: Кам'янське намагаються захопити окупанти (скриншот deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 170 боєзіткнень.

Як зазначав раніше президент Володимир Зеленський, Росія нарощує тиск, прагнучи вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Також росіяни продовжують атаки на Сумському напрямку.

За словами Зеленського, наразі на території України перебуває близько 695 тисяч окупантів, ще понад 52 тисячі - навпроти Харкова і Сум у прикордонних районах РФ.

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