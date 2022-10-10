Ворог намагається наступати під Бахмутом та кидає мобілізованих на фронт, - Генштаб

Минулої доби окупанти завдали 10 ракетних і 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов'янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодативка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста та житло мирних громадянських громадян.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикова, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикова, Ворожба, Янжулівка та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та Гриньківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та Гриньківка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Первомайське, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також у районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Первомайське, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також у районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'яне, Зайцеве, Червона Гора, Соледар. Крім того, окупанти замінували місцевість у районі Берестового;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'яне, Зайцеве, Червона Гора, Соледар. Крім того, окупанти замінували місцевість у районі Берестового; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе, Піски, Красногорівка та Мар'їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневої поразки зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли до районів понад 25 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог залучив ударний БПЛА. Загалом окупанти здійснили до 30 вильотів БПЛА з метою ведення повітряної розвідки.

Критична ситуація складається в 127-му стрілецькому полку так званого 1-го армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49-ої армії, був одразу перекинутий на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях.

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів РФ про значні втрати та бездіяльність військового командування. У підрозділах тривали перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, у найкращому разі, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Первомайське і Невельське.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 24 ударів. Підтверджено поразку 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплекси противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БПЛА та 3 ракети Х-59.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська знову обстріляли ракетами Запоріжжя.

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