Враг пытается наступать под Бахмутом и бросает мобилизованных на фронт, - Генштаб

Оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также бросать неподготовленных мобилизованных военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодативка.
Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет. В который раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных гражданских граждан.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях огневого поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Недалеко от Дудчан враг задействовал ударный БПЛА. Всего оккупанты совершили до 30 вылетов БПЛА с целью ведения воздушной разведки.
Критическая ситуация складывается в 127-ом стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-ой армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.
Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.
Авиация Сил обороны украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 1 самолет врага Су-25, 3 БПЛА и 3 ракеты Х-59.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска снова обстреляли ракетами Запорожья.
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