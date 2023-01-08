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Ворог накрив прикордоння Сумської області мінометним вогнем: що відомо

Фото: ворог накрив прикордоння Сумської області мінометним вогнем (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Вдень 8 січня ворог вдарив по регіону з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

Так, з 11:30 до 11:50 ворог близько 12 разів вдарив, ймовірно, з міномету 120 мм у районі населеного пункту Кучерівка.

Нагадаємо, російські війська близько півночі 7 січня накрили артилерійським вогнем прикордоння Сумської області. Внаслідок атак на одному з підприємств спалахнула пожежа.

Також ми писали, що вчора загарбники за допомогою безпілотника скинули вибухівку прямо на подвір'я мешканців Сумської області.

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Сумська областьРосійська Федерація