Ворог може піти у наступ. Експерт назвав найбільш вірогідний сценарій на Курському напрямку

Як розповів Селезньов, згідно з останніми даними, Росія вже перекинула з України під Курськ 60 тисяч окупантів. Зокрема ще є строковики з Московського, Ленінградського округів, Тюмені, Далекого Сходу та інших регіонів.

"Напередодні Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) назвав витіснення українських сил "священним боргом" і все вказує на те, що найближчим часом противник перейде у наступ", - додав експерт.

За його словами, ворог вже інколи намагається відкинути Сили оборони й "іноді навіть має якісь успіхи", втім, не так значні.

Селезньова зауважив, що Україна не планує тримати під контролем Курську область постійно. Офіційні особи, своєю чергою, також стверджували, що Києву не потрібні чужі землі.

"Далі буде маневрена оборона. При якій ворог зазнає набагато більших втрат, коли буде змушений наступати на наші підготовлені рубежі. Фактично курська офензива - це складова оборонної операції-2024", - пояснив експерт.

Бої у Курській області