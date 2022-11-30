Ворог може нагнітати, але загроза залишається. Українців просять бути готовими до атаки РФ

Росія може нагнітати ситуацію в Україні перед масовим обстрілом, аби завдати удару неочікувано. Тому українців закликають бути готовими до таких дій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що було попереджено населення - не треба розганяти як зайву паніку, яку розганяли влада та військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію", - пояснила вона.

Гуменюк додала, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли. Вона підкреслила, що росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.

"На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування - це непрямі ознаки до підготовки удару", - сказала речниця.