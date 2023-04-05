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Ворог має досить значні потужності. Череватий про "снарядний голод" росіян

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Кава

Російські військові поки що не відчувають"снарядного голоду" на сході України, попри публічні заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, у тих місцях, де росіяни зосередили найбільше своїх військових нестачі озброєння немає.

"Так, на жаль. Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, в нашому випадку це Бахмутський, Куп'янський та Лиманський напрямки. Ворога, на жаль, ще має досить значні потужності для того, щоб бити по наших позиціях", - сказав він.

Череватий зауважив, що наразі по ураженню артилерією РФ "лідирує" Лиманський напрямок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія відчуває дефіцит боєприпасів та деякого озброєння. Через це Москва прагне підштовхнути Україну до переговорів.

Також за його словами, у Росії зменшуються запаси гіперзвукових ракет "Кинджал". Ймовірно, у Москви залишилося лише 49 таких ракет.

Також Наєв розповів, що ймовірними цілями окупантів під час масованих обстрілів можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, а військові цілі.

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