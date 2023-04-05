Враг имеет достаточно значительные мощности. Череватый о "снарядном голоде" россиян

Российские военные пока не ощущают "снарядный голод" на востоке Украины, несмотря на публичные заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, в тех местах, где россияне сосредоточили больше своих военных недостатка вооружения нет. "Да, к сожалению. Мы неоднократно говорили, что снарядного голода там, где враг сосредотачивает свои усилия, не было. Например, в нашем случае это Бахмутское, Купянское и Лиманское направления. Врага, к сожалению, еще имеет достаточно значительные мощности для того, чтобы бить по нашим позициям", - сказал он. Череватый заметил, что по поражению артиллерией РФ "лидирует" Лиманское направление.