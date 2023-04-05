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Враг имеет достаточно значительные мощности. Череватый о "снарядном голоде" россиян

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пока не ощущают "снарядный голод" на востоке Украины, несмотря на публичные заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, в тех местах, где россияне сосредоточили больше своих военных недостатка вооружения нет.

"Да, к сожалению. Мы неоднократно говорили, что снарядного голода там, где враг сосредотачивает свои усилия, не было. Например, в нашем случае это Бахмутское, Купянское и Лиманское направления. Врага, к сожалению, еще имеет достаточно значительные мощности для того, чтобы бить по нашим позициям", - сказал он.

Череватый заметил, что по поражению артиллерией РФ "лидирует" Лиманское направление.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия испытывает дефицит боеприпасов и некоторого вооружения. Поэтому Москва стремится подтолкнуть Украину к переговорам.

Также по его словам, в России уменьшаются запасы гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вероятно, у Москвы осталось всего 49 таких ракет.

Также Наев рассказал, что вероятными целями окупантов во время массированных обстрелов могут стать объекты критической инфраструктуры, а военные цели.

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