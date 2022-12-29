Ворог дедалі частіше посилює активність диверсантів у Харківській області

"Останнім часом ми фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках у межах Харківської області. Їх виявляють, завдають вогневого ураження, і вони тікають", - зазначив Баран.

За його словами, окрім виконання завдань з охорони державного кордону, підрозділи ДПСУ, разом з іншими українськими захисниками, продовжують боронити країну на всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії.

"За десять місяців збройної агресії прикордонники витримали понад 6 тисяч обстрілів, знищили значну кількість живої сили та техніки ворога", - підкреслив директор департаменту.

За словами представника ДПСУ, прикордонники активно завдають втрат ворогу по спільно відстежених позиціях ворога, застосовуючи мінометні розрахунки прикордонних підрозділів. Особливо складною Баран назвав ситуацію на Бахмутському, Авдіївському і Куп'янському напрямках.

"На північно-східному кордоні агресор не припиняє своїх терористичних дій - щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів зазнають Чернігівська і Сумська області. З початку цього місяця ворог понад 150 разів завдавав ударів по прикордонню цих регіонів", - повідомив генерал-майор.

