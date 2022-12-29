Враг все чаще усиливает активность диверсантов в Харьковской области

"В последнее время мы фиксируем попытки применения врагом диверсионно-разведывательных групп, прежде всего на участках в пределах Харьковской области. Их обнаруживают, наносят огненное поражение, и они убегают", - отметил Баран.

По его словам, кроме выполнения задач по охране государственной границы, подразделения ГНСУ вместе с другими украинскими защитниками продолжают защищать страну по всем направлениям, где ведутся активные боевые действия.

"За десять месяцев вооруженной агрессии пограничники выдержали более 6 тысяч обстрелов, уничтожили большое количество живой силы и техники врага", - подчеркнул директор департамента.

По словам представителя ГНСУ, пограничники активно наносят урон врагу по совместно отслеженным позициям врага, применяя минометные расчеты пограничных подразделений. Особо сложной Баран назвал ситуацию на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях.

"На северо-восточной границе агрессор не прекращает своих террористических действий - ежедневно пограничные украинские деоккупированные области подвергаются обстрелам. По-прежнему большинство обстрелов приходится на Черниговскую и Сумскую области. С начала этого месяца враг более 150 раз наносил удары по приграничью этих регионов", - сообщил генерал-майор.