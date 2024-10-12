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Ворог бив по Запоріжжю КАБами. Уточнені наслідки нічного обстрілу (відео)

Фото: наслідки російського авіаудару КАБами по Запоріжжю 12 жовтня (npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Запоріжжя цієї ночі зазнало ворожого обстрілу із застосуванням, за попередніми даними, керованих авіабомб (КАБів). Російські загарбники завдали три удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними правоохоронних органів, росармія завдала трьох авіаударів по території міста Запоріжжя у ніч проти 12 жовтня в період з 2:20 до 2:31.

Загарбники поцілили:

  • по об'єкту інфраструктури,
  • по приватному сектору,
  • та по території кінного клубу.

"Наразі відомо про двох поранених громадян, серед них - 11-річна дитина", - передали в поліції та додали, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста",  - йдеться в повідомленні НПУ.

Крім того, було розгорнуто мобільний пункт для звернень, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно.

"Також постраждалі можуть зателефонувати за номерами 102 або +380504529195", - розповіли в поліції.

 

Наслідки російського авіаудару КАБами по Запоріжжю 12 жовтня (фото: npu.gov.ua)

Який стан потерпілих

Як уточнив керівник ОВА, двоє людей від госпіталізації відмовились одразу, а 11-річна дівчинка отримала медичну допомогу в лікарні, й тепер вже перебуває вдома.

Перед тим чиновник повідомляв, що через ворожий обстріл у Запоріжжі були травмовані жінки 55 та 22 років, та 11-річна дівчинка.

Нічний авіаудар по Запоріжжю

Нагадаємо, цієї ночі, 12 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи на тлі попереджання про загрозу авіаударів. Так, у Повітряних силах ЗСУ фіксували пуск ворогом керованих авіабомб (КАБ).

Вже вранці стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок російського авіаудару були троє постраждалих. В ДСНС розповіли, що тривають аварійно-рятувальні роботи. Крім того, повністю був зруйнований приватний будинок, а пожежі охопили 35 "квадратів".

В ОВА також розповіли, що противник поцілив по приватних житлових будинках, та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста.

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Запоріжжя