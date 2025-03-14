Ворог атакував Суми та Одеську область дронами: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

"Шановні споживачі електроенергії! У кого зникло світло - це через атаку ворожих БпЛА на місто Суми. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ, але працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

У "Сумиобленерго" закликали українців зберігати інформаційну тишу і не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань, або ж будь-які інші дані, які можуть допомогти ворогу скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Тим часом Олег Кіпер поінформував, що в Одеській області внаслідок атаки РФ повністю знеструмлено Чорноморськ.

"Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", - написав він о 23:02.