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Ворог атакував Київщину дронами: пошкоджено будинки та авто

Вівторок 11 березня 2025 09:53
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Ворог атакував Київщину дронами: пошкоджено будинки та авто Фото: Ворог атакував Київщину дронами (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Київщину дронами. Уламками пошкоджено будинки та автомобілі, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОДА Миколи Калашника та Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Анатолія Щадило.

У ніч на 11 березня РФ здійснила атаку дронами-камікадзе на Київську область. Сили ППО знищили кілька ворожих цілей.

Фото: Миколи Калашника

За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає, а критична інфраструктура не зазнала руйнувань.

Водночас уламками збитих дронів у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків і два автомобілі. У будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Ворог атакував Київщину дронами: пошкоджено будинки та авто

Фото: Анатолія Щадило

Крім того, у Бориспільському та Обухівському районах через падіння уламків виникли пожежі трав’яного настилу, які оперативно ліквідували.

На місці події працюють екстрені служби, правоохоронці та вибухотехніки, які документують наслідки атаки та допомагають місцевим жителям.

Нагадаємо, що у ночі Російська армія знову атакувала Одесу, що призвело до масштабних пожеж. Вогонь охопив резервуари з пальним і житловий будинок.

На місці працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. Завдяки їхнім злагодженим діям пожежі вдалося швидко локалізувати та запобігти їхньому подальшому поширенню.

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