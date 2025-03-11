Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Россия атаковала Киевскую область дронами. Обломками повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Киевской ОГА Николая Калашника и Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолия Щадило.

В ночь на 11 марта РФ осуществила атаку дронами-камикадзе на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили несколько вражеских целей.

Фото: Николая Калашника

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет, а критическая инфраструктура не подверглась разрушениям.

В то же время обломками сбитых дронов в Бориспольском районе повреждены семь частных домов и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Фото: Анатолия Щадило

Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах из-за падения обломков возникли пожары травяного настила, которые оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и взрывотехники, которые документируют последствия атаки и помогают местным жителям.