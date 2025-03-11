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Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Вторник 11 марта 2025 09:53
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Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто Фото: Враг атаковал Киевскую область дронами (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Киевскую область дронами. Обломками повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Киевской ОГА Николая Калашника и Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолия Щадило.

В ночь на 11 марта РФ осуществила атаку дронами-камикадзе на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили несколько вражеских целей.

Фото: Николая Калашника

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет, а критическая инфраструктура не подверглась разрушениям.

В то же время обломками сбитых дронов в Бориспольском районе повреждены семь частных домов и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Фото: Анатолия Щадило

Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах из-за падения обломков возникли пожары травяного настила, которые оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и взрывотехники, которые документируют последствия атаки и помогают местным жителям.

Напомним, что ночью Российская армия снова атаковала Одессу, что привело к масштабным пожарам. Огонь охватил резервуары с горючим и жилой дом.

На месте работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. Благодаря их слаженным действиям пожары удалось быстро локализовать и предотвратить их дальнейшее распространение.

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