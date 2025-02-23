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Ворог атакує Київ дронами: зафіксовано падіння уламків дрону

Неділя 23 лютого 2025 23:23
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Ворог атакує Київ дронами: зафіксовано падіння уламків дрону Фото: служби прямують на місце події (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 23 лютого, російські окупанти атакують Київ дронами. Наразі вже зафіксовано перше падіння уламків дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"У Деснянському районі на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що меньше години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі безпілотники не лише у Києві, але й в інших регіонах столиці.

Також ми писали, що у Києві лунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки. Сили ППО збивали ворожі дрони.

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