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Враг атакует Киев дронами: зафиксировано падение обломков дрона

Воскресенье 23 февраля 2025 23:23
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Враг атакует Киев дронами: зафиксировано падение обломков дрона Фото: службы направляются на место происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 февраля, российские оккупанты атакуют Киев дронами. Сейчас уже зафиксировано первое падение обломков дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В Деснянском районе на открытой местности упали обломки сбитого дрона. На место направляются службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Напомним, что меньше часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские беспилотники не только в Киеве, но и в других регионах столицы.

Также мы писали, что в Киеве раздавались звуки взрывов на фоне вражеской атаки. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

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