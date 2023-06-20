Ворог активізувався на Лимано-Купянському напрямку. Там ЗСУ знищили майже 150 росіян

"Ворог активізувався на Лимано-Купянському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку", - розповів він.

Тактика ворога

За даними Череватого, головною атакуючою силою були так звані штурмові роти "Шторм Z". За словами спікера, РФ повторює на цьому напрямку практику, яку раніше використовувала в районі Бахмута, що "привело до таких же наслідків".

Втрати окупантів

За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.

Крім того, підбито:

танк Т-72;

три БМП-2;

одну БМП-1;

самохідну артилерійську установку;

склад з боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси.

Активізація РФ на Лиманському напрямі

Як розповідав речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні зранку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

"Особливо тяжкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, західніше Діброви, Григорівки, Спірного Донецької області", - розповів він.

Ковальов додав, що українські військові мужньо тримають оборону, завдаючи противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

Крім того, він розповів, що українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.