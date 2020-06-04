"Ворам в законе" в Украине грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: тюрьма (pixabay)

Нардепы поддержали закон Зеленского во втором повторном чтении

Верховная рада во втором повторном чтении одобрила законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе". Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 236 депутатов Рады.

Так, в первом чтении законопроект президента приняли еще в декабре прошлого года. Тогда за него проголосовали 264 нардепа.

Согласно закону, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Участие в ней - лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Если создает или является участником преступной организации должностное лицо с использованием служебного положения, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

За создание преступного сообщества (объединение двух или более преступных организаций) и руководство им грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если создает, управляет или является участником преступной организации/сообщества лицо, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", ему грозит тюрьма на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В законе под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" следует понимать "лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние".

Документ предусматривает уголовную ответственность и за организацию, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке).

Указано, что на таком собрании планируют совершение одного или более преступлений, материальное обеспечение или координацию преступной деятельности, в том числе распределение незаконных доходов или сфер преступного влияния. За организацию или участие в сходке грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следует подчеркнуть, что тюрьма грозит и лицу, которое обратится к "вору в законе", чтобы последний на кого-либо повлиял. Это будет наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале февраля Рада отправила на доработку закон Зеленского о "ворах в законе".

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины требовал от парламента принять его закон во втором чтении.

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Автор: Юлия Струк