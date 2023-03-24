"Вор у законі" отримав підозру за організацію так званої "сходки"

Правоохоронці оголосили підозру "вору в законі" на прізвисько "Тенго Пітерський". Він причетний до організації так званої "сходки" криміналітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2014 року громадянин Грузії, який був відомий у кримінальних колах, пройшов процедуру ініціації та отримав статус "вора в законі". Маючи авторитет, він поширював свій вплив у колоніях.

У липні 2021 року "Тенго Пітерський" вийшов на уродженця Дніпропетровської області, яке був "смотрящим" у Сокирянській виправній колонії №67. Кримінальний авторитет наказав йому організувати "сходку", на якій мали вирішити долю в'язня, який прибув до в'язниці. Він відбував покарання за вбивство одного з лідерів кримінального середовища.

"Смотрящий" виконав вказівки та організував "сходку", яка відбулась з використанням засобів мобільного зв’язку. "Вор в законі" висунув претензії кілеру, але вирішив "подарувати життя", попередивши про покарання. Після цієї розмови, він надав вказівки "смотрящому", що робити з "винним".

"Тенго Пітерському" оголосили підозру за декількома статтями (ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 ККУ). Досудове розслідування триває.

Фото: "вору в законі" оголосили підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)