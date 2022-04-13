По вопросу поставок оружия в Украину. Пентагон соберет ведущих производителей вооружения

В Пентагоне соберутся представители восьми крупнейших производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворить потребности Украины, если война с Россией затянется на годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться пополнение запасов, а также планирование более длительной войны. По словам одного из источников, 90-минутную встречу проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, также на ней будет присутствовать заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

Пентагон заявил, что наиболее востребованным оружием являются противотанковые ракеты Javelin и зенитные комплексы Stinger, которые Вашингтон и его союзники почти ежедневно поставляют Украине.

На встрече будут присутствовать руководители Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые совместно производят Javelin и Stinger. Также на встрече будут присутствовать представители Boeing, Northrop Grumman, General Dynamic и L3Harris Technologies.