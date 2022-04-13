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З питання поставок зброї в Україну. Пентагон збере провідних виробників озброєння

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Вашингтон, Середа 13 квітня 2022 01:54
З питання поставок зброї в Україну. Пентагон збере провідних виробників озброєння Пентагон (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Пентагоні зберуться представники восьми найбільших виробників зброї США, щоб обговорити здатність галузі задовольнити потреби України, якщо війна з Росією затягнеться на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що на зустрічі будуть обговорюватися поповнення запасів, а також планування більш тривалої війни. За словами одного з джерел, 90-хвилинну зустріч проведе відділ закупівель і постачання Пентагону, також на ній буде присутній заступник Міністра оборони Кетлін Хікс.

Пентагон заявив, що найбільш потрібною зброєю є протитанкові ракети Javelin і зенітні комплекси Stinger, які Вашингтон і його союзники майже щодня постачають Україні.

На зустрічі будуть присутні керівники Raytheon Technologies і Lockheed Martin, які спільно виробляють Javelin і Stinger. Також на зустрічі будуть присутні представники Boeing, Northrop Grumman, General Dynamic і L3Harris Technologies.

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