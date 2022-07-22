Вопрос второго референдума о независимости Шотландии решат осенью

Верховный суд Великобритании осенью рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Речь идет о дате 11 и 12 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

О намерении провести соответствующий референдум еще в июне заявила первая министр Шотландии Никола Стерджен. Тогда она назвала днем волеизъявления 19 октября 2023 года.

Кроме этого, политик рассказала, что обратилась к главному юристу Шотландии с просьбой направить в Верховный суд Великобритании ходатайство о проведении консультативного референдума.

Никола Стерджен уверена, что после выхода Великобритании из ЕС и пандемии COVID-19 пришло время пересмотреть результаты предыдущего референдума, который состоялся в 2014 году.