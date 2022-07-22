Питання другого референдуму про незалежність Шотландії вирішать восени

Верховний суд Великої Британії восени розгляне питання про проведення другого референдуму щодо незалежності Шотландії від Сполученого Королівства. Мовиться про дату 11 і 12 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Про намір провести відповідний референдум ще у червні заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен. Тоді вона назвала днем волевиявлення 19 жовтня 2023 року.

Окрім цього, політикиня розповіла, що звернулася до головного юриста Шотландії з проханням направити до Верховного суду Великої Британії клопотання про проведення консультативного референдуму.

Нікола Стерджен переконана, що після виходу Великої Британії з ЄС і пандемії COVID-19 настав час переглянути результати попереднього референдуму, який відбувся у 2014 році.