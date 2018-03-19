Вопрос усиления мер безопасности в Раде будет внесен в повестку дня завтра

Спикер Верховной Рады рассчитывает на то, что законопроект об усилении мер безопасности в здании парламента будет внесен в повестку дня пленарной неделе во вторник, 20 марта. Об этом он сообщил сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я надеюсь, что завтра он будет включен в повестке дня сессии, а после включения мы сможем непосредственно перейти к его рассмотрению», - добавил Парубий.

Спикер подчеркнул, что в административных и правительственных государственных зданиях право носить оружие имеют только сотрудники государственной охраны и никто более.

"Его (законопроекта - ред.) простая логика в том, что в помещениях ВРУ, а также в тех органах государственной власти, находящихся под государственной охраной, вооруженными могут быть только работники Управления государственной охраны. Этот законопроект предусматривает, что независимо от статуса, или народный депутат, или обычный гражданин, никто не имеет права ь в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми предметами и с любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей", - сказал Парубий.

При этом он отметил, что свои подписи под законопроектом поставили представители всех фракций парламента.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №8155 "О внесении визменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием.

Необходимость в таком законопроекте назрела после того, как на прошлой пленарной неделе нардепа от партии "Батькивщина" Надежду Савченко удалили из зала заседаний за наличие у нее в сумке двух боевых гранат.

При этом сама Савченко подтвердила, что пришла в парламент с оружием, отметив, что это наградное оружие и она, как офицер ВСУ имеет право на его ношение.