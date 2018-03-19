Питання посилення заходів безпеки в Раді буде внесене до порядку денного завтра

Спікер Верховної Ради розраховує на те, що законопроект про посилення заходів безпеки у будівлі парламенту буде внесений до порядку денного пленарного тижня у вівторок, 20 березня. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сподіваюся, що завтра він буде включений до порядку денного сесії, а після включення ми зможемо безпосередньо перейти до його розгляду», - додав Парубій.

Спікер підкреслив, що в адміністративних і урядових державних будівлях право носити зброю мають тільки співробітники державної охорони і ніхто більше.

"Його (законопроекту - ред.) проста логіка в тому, що в приміщеннях ВРУ, а також у тих органах державної влади, що знаходяться під державною охороною, збройними можуть бути тільки працівники Управління державної охорони. Цей законопроект передбачає, що незалежно від статусу, або народний депутат, чи звичайний громадянин, ніхто не має права ь у приміщення органів державної влади з вогнепальною зброєю, вибуховими предметами і з будь-якими іншими речами, які представляють загрозу для життя людей", - сказав Парубій.

При цьому він зазначив, що свої підписи під документом поставили представники всіх фракцій парламенту.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстровано законопроект №8155 "Про внесення визменений в Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє входити в парламент зі зброєю.

Необхідність у такому законопроекті назріла після того, як на минулому пленарному тижні нардепа від партії "Батьківщина" Надію Савченко видалили із зали засідань за наявність у неї в сумці двох бойових гранат.

При цьому сама Савченко підтвердила, що прийшла в парламент зі зброєю, зазначивши, що це нагородну зброю і вона, як офіцер ЗСУ має право на його носіння.